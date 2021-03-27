Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

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Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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