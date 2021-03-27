ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
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ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildiADANA'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine...

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda, 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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