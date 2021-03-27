ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildiADANA'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine...