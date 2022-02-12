Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Kaçakçılık, Sigara, Polis, Güncel, Haberler

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