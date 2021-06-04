Adana'da 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adana'da 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası

Adana'da 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 kişi taşıyan ehliyetsiz sürücüye ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden yolculara para cezası uygulandı.

Adana'da 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 kişi taşıyan ehliyetsiz sürücüye ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden yolculara para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınındaki denetimler sırasında bir minibüs durdurularak incelendi.

Ekipler, 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 yolcu bulunduğunu tespit etti.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Suriyeli sürücü Ahmad Al Ahmad'a (34) trafik kurallarını, yolculara da Kovid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi.

Öte yandan, polis kamerasına da yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içerideki yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fatma Şahin Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Hülya Avşar İlker Kaleli Seren Serengil
Spor Mert Günok Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da 10 kişilik minibüste 14 yolcu taşıyan sürücüye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 11:20:34. #1.13#

title