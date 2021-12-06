Adana'da 10 kilo 682 gram esrar ele geçirildi

ADANA (İHA) - Adana'da bir haftada yapılan operasyonlarda 10 kilo 682 gram esrar ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 172 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 172 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilo 682 gram esrar, 77 gram metamfetamin, 20 gram kokain, 256 uyuşturucu hap, 29 gram eroin, 949 gram bonzai, bin 501 adet sentetik ecza, 1 tabanca, 2 tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL ve 50 euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartı, 145'i ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA