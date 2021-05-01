ADANA'DA 10 BİN PAKET KAÇAK SİGARAYLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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ADANA'DA 10 BİN PAKET KAÇAK SİGARAYLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kentin giriş ve çıkışında önlem alan polis, uygulama başlattı. Şüpheli araçları tek tek durdurup, aramaya yapan ekipler, bir kamyonetin bagaj ve arka koltuğunda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA'DA 10 BİN PAKET KAÇAK SİGARAYLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ADANA'DA 10 BİN PAKET KAÇAK SİGARAYLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ADANA'DA 10 BİN PAKET KAÇAK SİGARAYLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ADANA'DA 10 BİN PAKET KAÇAK SİGARAYLA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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