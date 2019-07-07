Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyonda 10 bin paket sigara ele geçirilirken 2 kişi de göz altına alındı

ADANA - Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi göz altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin U.T. ile yabancı uyruklu A.T. göz altına alındı.

Göz altına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA