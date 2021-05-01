Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen cipteki 2 zanlı tutuklandı
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Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen cipteki 2 zanlı tutuklandı

Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen cipteki 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da cipte 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Adana'da cipte 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir cipi şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagaj ve arka koltuklarda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan araçtaki 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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