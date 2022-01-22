Adana'da 10 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı - Haberler
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Adana'da 10 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Adana'da 10 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polis, 10 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme çalan 5 zanlıyı yakaladı.

ADANA (İHA) - Adana'da polis, 10 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme çalan 5 zanlıyı yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, merkez ilçelerde 10 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, dün şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda İbrahim A. (23), Sinan Y. (21), Muhammet Ç. (25), İ.Ç. (17) ile M.K.'yi (16) gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen inşaat malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin girdikleri ev, iş yeri ve araçlardan 60 bin TL değerinde elektronik eşya, inşaat malzemesi, altın ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 10 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Adana'da 10 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haber

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