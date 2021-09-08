Adana'da 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı

Adana'da 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafınca düzenlenen 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafınca düzenlenen 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Geçmişten Geleceğe Adana" temalı sempozyum, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanat yönetmenliğini Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma 11 ülkeden, 13 sanatçı katıldı. Sanatçıların eserlerinin yer aldığı sempozyum, 14 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Max Meyer Cristiano Burak Yılmaz Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:12:34. #1.14#

title