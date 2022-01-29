Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
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Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (DHA) - ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine araçları uygulama noktasında durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ve 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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