Adana'da kaçak sigara operasyonu: 11 gözaltı

ADANA (DHA) - ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine araçları uygulama noktasında durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara ve 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.