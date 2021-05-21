1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
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1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da, 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.

Araçta 1 milyon 400 bin kaçak makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.

1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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