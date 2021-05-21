Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu panelvanda yapılan aramada 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.