Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu panelvanda yapılan aramada 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu panelvanda yapılan aramada 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kente giriş çıkışlarda şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Ekipler, arama yaptığı bir panelvanda gümrük kaçağı 1 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 1 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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