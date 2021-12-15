Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu - Haberler
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Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

ERZURUM (İHA) - Adana'da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Adana'da oluşan yoğunluğun aksine Sakarya, Erzurum ve Sivas gibi illerde kuyruğa neden olacak bir yoğunluk görülmedi.

Adana'da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra vatandaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı. 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, "5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor" diye konuştu.

Nurseli Pekçabuk ise "5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 güne bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı" dedi.

(İHA)

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu

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