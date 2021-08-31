Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haşim Dalgıç Caddesi'nde yürüyen S.Ç'ye motosikletle gelen iki kişiden biri tarafından tabancayla ateş açıldı. S.Ç'nin yaralanmadığını fark eden motosiklettekiler geri döndü.

Motosiklettekiler ile S.Ç. arasında kovalamaca yaşandı. S.Ç. kovalamaca sonucu açılan ateşle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri S.Ç'yi özel hastaneye kaldırdı. S.Ç. daha sonra Seyhan Devlet hastanesine sevk edildi.

Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney