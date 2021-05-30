Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangın klimadan çıkmış
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Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangın klimadan çıkmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangının klimadan çıktığı belirlendi.

Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangının klimadan çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında gece meydana geldi. İddiaya göre, Meryem G. (38), Oya O. (35), Mehmet Murat S., arkadaşları Sedat D.'nin evinde buluştu. Arkadaşlar gece sohbet ederken klimadan yangın çıktı. Kısa sürede yangın bütün evi sarınca evde bulunanlar yanarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 kişiyi çıkartırken Meryem G. bulunamadı. Yaralı 3 kişi Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürüp evde yaptığı kontrolde Meryem G.'nin cesedini buldu. İtfaiye ekipleri yangının klimadan çıktığını belirledi. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Mehmet Murat S. ile Oya O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangın klimadan çıkmış
Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangın klimadan çıkmış
Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangın klimadan çıkmış
Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangın klimadan çıkmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangın klimadan çıkmış - Haberler
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