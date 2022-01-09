Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bir evde eroin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eve baskın düzenledi. Yapılan baskında ekiplerin evde yaptığı aramada 7 kalıp şeklinde ve toz halinde paketlenmiş toplamda 1 kilo 304 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili ikamette yaşayan Aziz Haso (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haso, tutuklandı. - ADANA

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1 kilo 304 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı

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