Adana'da 1 ayda 293 kaçak göçmen yakalandı
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Adana'da 1 ayda 293 kaçak göçmen yakalandı

Adana'da 1 ayda 293 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda 1 ayda 293 kaçak göçmen yakalandı.

Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda 1 ayda 293 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek için bir ay boyunca yaptıkları çalışmada Afgan, Pakistan, Suriye, ve Irak uyruklu 293 kaçak göçmeni yakaladı. Polis bu göçmenleri para karşılığı Türkiye'ye getiren 20 zanlıyı da gözaltına aldı. Bu zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Kaçak göçmenleri getirdiği belirlenen zanlılara 1 milyon 262 bin 884 lira, kaçak göçmenleri getiren şehirlerarası otobüs firmalarına ise 448 bin 840 lira para cezası yazıldı. - ADANA

Adana'da 1 ayda 293 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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