Adana'da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi Adana polisi yaptığı baskında 1,5 ton kaçak tütün, 8 milyon 440 bin kaçak makaron ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

ADANA - Adana polisi yaptığı baskında 1,5 ton kaçak tütün, 8 milyon 440 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, şüpheli otobüsleri ise uygulama noktasında durdurdu. Adreslerde ve otobüslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 440 bin makaron, 1,5 ton tütün, 4 bin doldurulmuş sigara, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu, 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Adana, 3. Sayfa, Haber

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