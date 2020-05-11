Adana'da 1,5 ton kaçak kelle paça ele geçirildi

ADANA'da Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız olarak üretim yapan bir işletmede sağlıksız ve kaçak olduğu tespit edilen 1,5 ton kelle ve paça ele geçirdi.