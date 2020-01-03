Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA'da, son bir haftada yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

03.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:23
Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA'da, son bir haftada yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik son 1 haftada art arda operasyon yaptı. Tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler, 8 bin 80 paket kaçak sigara, 3 bin 592 litre sahte rakı, 3 bin 650 adet cinsel uyarıcı hap,  581 şişe sahte içki, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan 664 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. 18 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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