Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an...

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an...

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi.

25.09.2019 09:12
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül:

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi."

Kaynak: AA
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