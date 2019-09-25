Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an...
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi.
25.09.2019 09:12
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: "(Polis otobüsüne yönelik terör saldırısı) Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi."
Kaynak: AA