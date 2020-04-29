ADANA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI TELEFONLA ARADI: ALİ BİZİM...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI TELEFONLA ARADI: ALİ BİZİM...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasından kaçması üzerine polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli Ali Hemdan El Asani'nin (18), babası Adnan Hemdan El Asani'ye telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

ADANA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI TELEFONLA ARADI: ALİ BİZİM...
29.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:21

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasından kaçması üzerine polis tarafından vurularak öldürülen Suriyeli Ali Hemdan El Asani'nin (18), babası Adnan Hemdan El Asani'ye telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

Önceki gün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali Hemdan El Asani, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ardından da otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına uymayan Ali Hemdan El Asani, polis memuru F.K.'nın açtığı ateş sonucu göğsünden vuruldu. Ali Hemdan, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan polis memuru, dün sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Asani'nin Hürriyet Mahallesi'nde oturan babası Adnan Hemdan El Asani'yi telefonla aradı. Acılı babaya, başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan Erdoğan, "Özellikle Ali evladımızın öldürülmesi konusu bizi ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne gerekirse yapılacaktır. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Ali bizim de evladımızdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını da kaydetti.

Baba Adnan Hemdan El Asani de tercüman aracılığıyla, "Biz kardeşiz Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Cumhurbaşkanı ile gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ali sizin bir evladınız. Onun hakkını ben size teslim ettim" diye konuştu.

AFRİN PATLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede dün Afrin'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak da Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da sözlerine ekledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ TAZİYELERİNİ İLETMİŞTİR'

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini ilettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nuri PİR- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

ADANA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI TELEFONLA ARADI: ALİ BİZİM...

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum Haberler
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Naci Bostancı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Podolski Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: ADANA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ GENCİN BABASINI TELEFONLA ARADI: ALİ BİZİM... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 19:24:08. #1.15#
title