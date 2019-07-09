ADANA Çukurova'da tenis kursları başladı

Çukurova'da tenis kursları başladı

Adana'nın Çukurova Belediyesi Tenis Kursları başladı.

Çukurova Belediyesi Tenis Kurslarının açılışı Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarında yapıldı. Açılışta milli tenisçiler Emir Şendoğan ve Baran Söyler gösteri maçı yaptı. Yoğun bir katılımın olduğu açılışta konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, binlerce gencin spor yaptığı futbol yaz okulu ve yüzme kurslarının ardından tenis kursu açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tenisin dünyanın en güzel sporu olduğunu kaydeden Çetin, çocuklara seslenerek, Sakın tenisi bırakmayın. Velilerden de bu konuda destek istiyorum. Bu bereketli topraklarda değerli sanatçılar yetişti. Aynı zamanda şampiyon sporcular da yetişti. Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu Türkiye şampiyonu tenisçiler. Ama burada yetiştikten sonra İstanbul'a gitmek zorunda kaldılar. Altyapıya önem veriyoruz. Yeni şampiyonlar bu kortlardan yetişecektir dedi. Tenis kursunda başlangıç olarak 400 sporcunun yer aldığını ve bu sayının artacağını belirten Çetin, Çukurova'da Tenis Akademisi kurulacağı müjdesini de verdi. Başkan Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan proje için 12 dönüm alan tahsis edildiğini açıkladı.

Konuşmaların ardından Bahar Kupasında dereceye giren tenisçilere madalya ve kupaları Başkan Soner Çetin tarafından verildi.

Kaynak: DHA