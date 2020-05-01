ADANA Çukurova çiftçisini, üretim seferberliği çağrısı heyecanlandırdı

Çukurova çiftçisini, üretim seferberliği çağrısı heyecanlandırdıADANA'da, Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, koronavirüs salgınının ardından dünyada tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Üreticiler yeni...

Çukurova çiftçisini, üretim seferberliği çağrısı heyecanlandırdı

ADANA'da, Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, koronavirüs salgınının ardından dünyada tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Üreticiler yeni dönemde evlerinin önüne bile ekim yapsın' demesi bizler için çok önemli. Çiftçilere gerekli destek verilirse dünyaya da çok ciddi ürün satarız. Bu çağrıyı çok önemsiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin ardından çiftçilere 'kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın' demesi Çukurovalı üreticileri heyecanlandırdı.

Ülkenin en verimli ovalarından Çukurova'da üretim yapan çiftçilerin yapılan çağrıdan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, "Bu virüs günlerinde hububatın ne kadar önemli olduğu tüm dünya bir kez daha görmeye başladı. Çünkü ülkelerin hiçbiri ellerindeki ürünleri artık dışarıya satmıyor. Türkiye hububatta 20 milyon tonluk üretimde iyi bir noktada. 10 milyon ton da dışarıdan ithal ediyoruz, bunları da un, irmik, makarna olarak tekrar ihraç ediyoruz. Ancak biz bu 10 milyon tonluk üretimi de kendimiz yapabilecek güce sahibiz, yapalım ki döviz ülkemizde kalsın. Yeniden ekme seferberliğini çok önemsiyoruz. Eğer desteklenirsek, para kazandığımızı görürsek motive edilirsek tekrar ekim yapabiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Üreticiler yeni dönemde evlerinin önüne bile ekim yapsın' demesi bizler için çok önemli. Çiftçiye gerekli destek verilirse hem ülkemizi doyurduğumuz gibi dünyaya da ciddi bir şekilde ihracat yaparız. Narenciye, hububat, meyve ve sebze üretiminde dünyaya da çok ciddi ürün satarız" dedi.

Kaynak: DHA