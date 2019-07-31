ADANA ÇOCUKLARIN SUYLA DANSI

ADANA'da Çukurova Belediyesi'nin 4 mahallede kurduğu su oyun parklarında çocuklar hem yazın kavurucu sıcağında serinliyor hem de güzel vakit geçirerek tatilin tadını çıkarıyor.

Kavurucu yaz sıcakların bunalan çocuklar Çukurova Belediyesi'nin Mağfesığmaz, Toros, Belediyeevleri ve Huzurevleri Mahallelerinde hizmet veren su oyun parklarına adeta akın ediyor. Ücretsiz olarak hizmet veren su oyun parklarından faydalanan çocuklar, hem serinleme imkanı buluyor hem de gönüllerince eğleniyorlar.

ÇOCUKLARIMIZA DEĞER

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de çocukların mutlu olmasının kendisini de çok mutlu ettiğini belirtti. Çocukların yoğun bir okul döneminden çıktığını ve tatili hak ettiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, 'Ancak herkes tatile gidemeyebilir. Biz de bunu düşünerek Adana'nın sıcağında kalan çocuklarımıza böyle bir hizmet getirdik. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Su oyun parklarının büyük ilgi görmesi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyorö dedi.

Kaynak: DHA