ADANA Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına uymadı Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına uymadıADANA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava giren öğrenciler, maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına uyarken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise kurallara uymadığı gözlendi.

Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına uymadı

ADANA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava giren öğrenciler, maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına uyarken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise kurallara uymadığı gözlendi. Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda sık sık uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dersliklere alındı. SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Seyhan ilçesinde bulunan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda sınava giren çocuklarını bekleyen velilerin ise dışarıda sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Çay ocağında sohbet eden velileri, polis ekipleri sık sık uyardı. Çay ocağının kaldırım ihlali yapan masa ve sandalyeleri kaldırtılarak, velilerin sosyal mesafeye uymaları sağlandı.

Kaynak: DHA