Adana çırçır fabrikasında yangın
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Adana çırçır fabrikasında yangın

Çırçır fabrikasında yangınAdana'nın İmamoğlu ilçesinde, tonlarca pamuğun bulunduğu çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

19.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:06
Adana çırçır fabrikasında yangın

Çırçır fabrikasında yangın

'nın İmamoğlu ilçesinde, tonlarca pamuğun bulunduğu çırçır fabrikasında çıkan yangın, ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan Hüseyin Sırkıntı'ya ait çırçır fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipleri, tonlarca pamuğun olduğu depodaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı. ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adana çırçır fabrikasında yangın
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