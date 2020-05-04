ADANA Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı
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ADANA Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı

ADANA Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı
04.05.2020 04:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 04:29

Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktıADANA'da cinayet ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiği gördü.

Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı

ADANA'da cinayet ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Evde yapılan incelemede cinayet bulgusuna rastlanılamazken, ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38014 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evden cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde arama yapan ekipler, cinayet izine rastlamazken, avlu kısmında saksılara ekilmiş 6 kök Hint keneviri buldu. Evdeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hint kenevirlerine el koyan polis, ev sahibi Yaşar K.'yı gözaltına alarak Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürdü.

ADANA Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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