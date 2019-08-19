Adana Çim Hokeyi Spor Kulübü'ne Büyükşehir'den ulaşım desteği

19.08.2019 10:59

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Hokey Kulübü'ne ulaşım desteği verecek.

Kadınlar Çim Hokeyi 1. Ligi ve Erkekler Çim Hokeyi Süper Ligi ekiplerinden Adana Hokey Spor Kulübü, isim değişikliğine giderek yeni sezonda Adana Büyükşehir Belediyesi Hokey Takımı adıyla mücadele edecek.

Çim hokeyinde U 14 ve U 16 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan ve uluslararası turnuvalarda da Türkiye'yi temsil eden Adana Hokey Spor Kulübü antrenörü Yakup Fırat ve sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete şampiyonluk kupasıyla gelen Fırat ve sporcular, Güneş'e başarılarını ve içinde bulundukları ekonomik zorlukları anlattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldıklarının altını çizen Güneş, "Olanaklarımız elverdiği oranda Adana'da amatör kulüpleri destekleyecek ve Adana'mızın spordaki başarı çıtasını daha yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. Bu anlamda Adana'ya önemli başarılar kazandıran hokey takımımızı kutluyorum. Sadece belirli spor dallarında değil, evrensel anlamda kabul görmüş farklı spor dallarının yaygınlaşmasını önemsiyorum" dedi.

Yeni sezondan itibaren Adana Büyükşehir Belediyesi Hokey Takımı adı ile mücadele edecek olan Adana Hokey Spor Kulübü antrenörü Yakup Fırat, desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda Adana Hokey Kulübü'ne ulaşım desteği verecek. - ADANA

Kaynak: İHA