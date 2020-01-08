: Adana çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği

08.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:31

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün akşam çığ düşmesi sonucu maden işçisi Yasin Kılınç hayatını kaybederken, 2 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi aram kurtarma çalışmaları sürüyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede 2 metre yüksekliğinde kar olduğunu, 10 saatte ancak 7 kilometre yol açılabildiğini söyledi.

Dün saat 18.00 sıralarında Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü, yüksekliği 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Yaklaşık iki saat boyunca kepçe operatöründen haber alınmayınca iş arkadaşları Yasin Kılınç, Eray Minik ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, arkadaşlarını aramaya çıktıkları sırada üzerlerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesiyle çığ altına kalan işçilerden kepçe operatörü ile Eray Minik yaralı olarak kurtarılırken, Yasin Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. İsmi açıklanmayan işçiye ise ulaşılamadı.

KURTARMA EKİPLERİ YOLDA KALDI

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle kurtarma ekipleri de yolda kalınca arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede çığ altında kalan diğer işçinin arama çalışmalarına yeniden başlandı.

10 SAATE 7 KİLOMETRE YOL AÇILABİLDİ

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede kar yağışının yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sürdüğünü ve işçilerin de çalışmaya devam ettiğini kaydederek, "İşçilerimiz kendi ihtiyaçları için ara ara özel araçlarla merkeze gelip, alacaklarını alarak madene geri dönüyorlardı. Dolayısıyla yol hep açık tutuluyordu. Dün yaşanan olayda 1 kardeşimiz vefat etmiş durumda. 1 işçimiz yaralı, 1'i de şu anda çığ altında. Durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yaralıya ilk müdahaleyi oradaki arkadaşı yapmış" diye konuştu.

'10 SAATTE 7 KİLOMETRE YOL AÇILDI'

Pozantı'da son yılların en yüksek kar yağışının yaşandığını kaydeden Çay, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından koordine edildiğini,, hava koşulunun çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Kurtarma çalışmasının başladığı andan sabaha kadar yaklaşık 10 saatte ancak 7 kilometrelik yol açılabildiğini belirten Çay, şunları söyledi:

"AFAD, UMKE, belediye araçları ve jandarma ekipleri şu an ilerlemeye çalışıyor. Bu sabahtan itibaren Adana ve Mersin'den gelen karayollarına ait paletli araçlar da devreye girdi. Bölgeye ulaşılmak için çok güç koşullarda görev yapılıyor. Devletin tüm birimleri gayret içerisinde, güç koşullarda çalışmalarını sürdürüyor. Madende yatılı kalan işçiler yatakhanelerde kalmaya devam ediyor. İnternet üzerinden o işçilerimizle bağlantı kuruyorduk ancak elektrik kesintisi yaşandığı için iletişimimiz durmuş durumda. Yaşam malzemeleriyle ilgili bir sıkıntılarının olduğunu düşünmüyoruz."

Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, Jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil sağlık ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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