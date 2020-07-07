ADANA Çiftçilerin kiraladığı 400 dönüm araziye zorla el koyan çeteye 6 tutuklama Çiftçilerin kiraladığı 400 dönüm araziye zorla el koyan çeteye 6 tutuklamaADANA'da vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini silahla tehdit edip, ellerinden aldıkları öne sürülen 'çıkar amaçlı organize suç örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı...

Çiftçilerin kiraladığı 400 dönüm araziye zorla el koyan çeteye 6 tutuklama

ADANA'da vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini silahla tehdit edip, ellerinden aldıkları öne sürülen 'çıkar amaçlı organize suç örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, bazı kişilerin kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehdit edip ellerinden aldığını tespit etti. Savcılığın çıkarttığı izinle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve 'Şenler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 3 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan da görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TEHDİT VE ŞANTAJLA 400 DÖNÜM ARAZİYE EL KOYMUŞLAR

Çete üyelerinin Seyhan ilçesinde vatandaşların devletten kiraladığı arazileri silahla tehdit ederek, kendileri ektikleri ya da ekilen arazileri hasat ettikleri öne sürüldü. Polis, şüphelilerin söz konusu arazilere el koymak için aralarında bıçaklama olayı, tehdit ve şantajın da olduğu 30 ayrı olaya karıştığını tespit etti. Şüphelilerin bu yöntemlerle toplam 400 dönüm tarım arazisine zorla el koyduğu öne sürüldü

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.Ş.?nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA