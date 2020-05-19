Adana Çiftçiler Birliği'nden ham karpuz hasadı uyarısı ADANA Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, üreticilere, karpuzun tam olgunlukta hasat edilmesi gerektiğini bildirdi.

ADANA Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, üreticilere, karpuzun tam olgunlukta hasat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Adana'nın ülke genelindeki önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olduğunu ve ürünlerinin 'Adana Karpuzu' markası ile pazara sunulduğunu ifade eden Başkan Mutlu Doğru, "Türkiye'de geçen yılki rakamlarla toplam 3.87 milyon ton karpuz üretiliyor. Bu üretimin yaklaşık 870 bin tonu Adana'dan karşılanıyor. Bu da yaklaşık tüketimin yüzde 25'ini bulmaktadır" dedi.

Üreticileri ham karpuz hasadı konusunda uyaran Başkan Doğru, "Üreticilerimizin ya da tüccarlarımızın hasat yaparken karpuzun tam olgunlukta olmasına özen göstermelerini bekliyoruz. Bu hem Adana Karpuzu markasının gölgelenmemesi hem de helal kazancımıza haram karıştırılmaması açısından çok önemli. Bu duyarlılıkla hasat yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Mutlu Doğru, hasadın İlçe Tarım Müdürlükleri kontrolünde gerçekleştiğini, bu yıl il genelinde 110 bin dekar alanda yapılan ekimden 800 bin tonluk rekolte beklediklerini söyledi. Doğru, yüzde 90'ı su olan ve vücudun sıvı ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan karpuza sıcak havaların etkisiyle talebin artacağına belirtti.

Kaynak: DHA