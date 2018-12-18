Adana CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi oylaması sonucu, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar olarak belirlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Parti Meclisi'nde yapılan oylama sonucu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi. Seyhan Belediye Başkan Adayı olarak da Parti Meclisi'nde eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in isminin geçtiği konuşuluyor.

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ADANA, (DHA)-

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(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA