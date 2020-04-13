ADANA CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ADANA CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı - Haberler
Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Adana, Güncel

ADANA CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bin kişilik sahra hastanesi kurulduğu açıklaması üzerine Adana Valiliği, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

13.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:32
ADANA CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bin kişilik sahra hastanesi kurulduğu açıklaması üzerine Adana Valiliği, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığı ve olması gereken tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı kaydedildi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçtiğimiz 4 Nisan'da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Gazetecilerin içerden görüntü alınmasına izin verilmeyen sahra hastanesiyle ilgili sadece Belediye Basın Bürosu tarafından görüntü ve fotoğraf servis edilmişti. Görüntü ve fotoğraf çekmek için alana giden gazetecileri ise güvenlik görevlileri içeri almamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin bulunduğu alana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kısa süre içinde bin yataklı 'Sahra Hastanesi' kurduğunu açıklamıştı.

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ ORTAYA ÇIKARDI

Bu gelişmeler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" diye konuştu.

Öte yandan Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığı ve olması gereken tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı kaydedildi. Sağlık hizmeti sunumu açısından Adana'nın herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyaç olmadığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İlimizde koronavirüs vakaları ile mücadelede 1'inci basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personelimizle hizmet devam etmektedir. İl geneli hastanelerimizde bin 412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir."

ADANA CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Radamel Falcao
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: ADANA CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kandırmaca çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:02:28. #1.15#
title