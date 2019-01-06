Adana Ceyhan Nehri Taşınca Çadırları Su Basan Suriyeli Aileler, Spor Salonuna Taşındı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, şiddetli yağmur sonucu Ceyhan Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çadırlarında mağdur olan Suriyeli tarım işçileri ve aileleri, Ceyhan Belediyesi tarafından spor salonuna götürüldü.

Adana-Ceyhan D-400 karayolu üzerinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Ceyhan Nehri kıyısında çadırlarda kalan Suriyeli tarım işçileri ve aileleri, şiddetli yağış sonucu nehir sularının yükselmesi nedeniyle mağdur oldu. Ceyhan Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak'ın talimatı ile zabıta ekipleri, polis eşliğinde olay yerine giderek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli aileyi, spor salonuna taşıdı.

Tarım Elçileri ve İşçileri Derneği Başkanı Gülçin Hanter, 'Aralarında tarım işçilerinin bulunduğu ve yaklaşık 60 kişinin mağdur olduğu haberini aldım. Zabıta karakoluna giderek Ceyhan Nehri'nin sularının yükseldiğini ve Suriyelilerin çadırlarının tehlikede olduğunu bildirdim. Başkanımız Ali Alper Boydak'ın talimatı ile kapalı spor salonunda kalacaklar, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim' dedi.

Kaynak: DHA