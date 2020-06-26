Adana-Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana-Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Adana-Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı.

Adana-Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı
26.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:19

Adana-Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı.

Depremin 22. yıldönümü dolayısıyla Ceyhan'daki Deprem Anıtı önünde tören düzenlendi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Cemal Gürsel İlci ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi yöneticilerinin katıldığı anma töreninde 27 Haziran 1998 yılındaki depremin yaralarına dikkat çekildi. Başkan Erdem, 145 vatandaşın hayatını kaybettiği, bin 517 kişinin de yaralandığı Adana-Ceyhan depreminde 48 bini az hasarlı, 19 bini orta ve 9 bini ağır hasarlı olmak üzere yıkılanlar da dahil, 76 bin konut ve iş yerinin olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Ceyhan'ın bundan böyle deprem ve afetlerle anılan bir ilçe olmayacağını söyleyen Başkan Erdem, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası ile imar planı çalışmalarında birlikte hareket ederek Ceyhan'da güvenli yapı üretimi sağlama yolunda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

1998 depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anan Başkan Erdem, tekrar yaşanabilecek bir depremde can kayıplarının olmaması için önlem almanın herkesin ve her kurumun asli görevi olduğunu ifade etti.

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur'da törende yaptığı açıklamada, her yıl depremin yıldönümünde Ceyhan Deprem Anıtında yaptıkları anma töreni ile amaçlarının bir doğa olayı olan depremlerin, alınmayan önlemler ve denetimsizlik nedeniyle afete dönüşmemesi, insanların beton yığınları altında canlarını kaybetmemesi için deprem önlemlerine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Tören, anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Murat Kurum Hulusi Akar Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Kadın Manisa Deprem
Şu an buradasınız: Adana-Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 15:39:03. #1.14#
title