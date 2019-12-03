: Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın

03.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:10

Çetin Temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın

Çukurova Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Gülen Yüzler Bisiklet Festivali, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Başkan Soner Çetin, Adana'da bisiklet kullanımının yaygınlaşması için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Gülen Yüzler Bisiklet Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Adana Ekstrem Sporları Kulübü'nün de destekleriyle düzenlenen festivale yaklaşık 500 kişi katıldı. Çukurova Belediyesi önünde başlayan festivalde bisikletçiler Türkmenbaşı Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İller Bankası Kavşağı'nı takip ederek Kenan Evren Bulvarı'ndan Huzurevleri Mahallesi'ne geçip Çukurova Belediyesi önüne geldi.

BİSİKLET KULLANIMI YAYGINLAŞMALI

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ın da katıldığı festivalde konuşan Başkan Soner Çetin, Adana'nın bisiklet kullanımı ile ilgili altyapı çalışmalarında yıllarca ihmal edildiğini belirtti.

Başkan Soner Çetin, 'Avrupa'da bisiklet kullanımı çok yaygın. Çünkü bu konuda altyapı çalışmaları tamamlanmış. Bulvar ve caddelerin yanına bisiklet yolu yapılmış ve insanlar birbirine saygılı davranıyor. Bunu Adana'da da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir ilçe belediyesi olmamıza karşın bisiklet istasyonları kurmak için araştırmalarımız devam ediyor. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Akay, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile bu konuyu özellikle görüşeceğizö dedi.

Kente daha fazla bisiklet yolu kazandırmak zorunda olduklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, gelecek yıl festivali daha da geliştireceklerini vurguladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay da, uzun zamandır özlemini duyduğu bir festivale katıldığını söyleyerek, siyasetçi olarak spora çok fazla zaman ayırmadığını ifade etti ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalde kura ile 3 sporcuya bisiklet, 30 sporcuya kask ve tüm sporculara özel bir hastaneden check-up hediye edildi.

Kaynak: DHA

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