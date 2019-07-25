ADANA ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ 8 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA'da çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda vücuduna 8 mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30'da Seyhan ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Plakası çamurla kapatılmış otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA