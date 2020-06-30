ADANA 'Çay bayattı' bahanesiyle silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yoğun bakımda
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ADANA 'Çay bayattı' bahanesiyle silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yoğun bakımda

?Çay bayattı?

30.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:12

?Çay bayattı? bahanesiyle silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yoğun bakımda

ADANA'da gece saatlerinde ailesine ait kafede çalıştığı sırada uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişilerin 'çay bayattı' bahanesiyle silahlı saldırısına uğrayan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ın (33), yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaltırık'ın amcası Nevzat Yaltırık, 'Şakir'e 'Neden bizimle sert konuşuyorsun' diyerek ateş açmışlar. Benim yeğenim eğitimcidir, asla böyle bir şey yapmaz. Adalete güveniyoruz. İnşallah gereken yapılır? diye konuştu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık (33), okulların kapalı olması nedeniyle ailesine ait kafeye yardıma geldi. Burada uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir grup müşteri, Şakir Yaltırık'tan çay getirmesini istedi. Servis edilen çayı beğenmeyen kimliği belirsiz kişiler, çayın bayat olduğu gerekçesiyle tartışma başlattı. Bu sırada gruptan bir kişi, belindeki tabancayı çıkararak Yaltırık'a 5 el ateş etti. Yaltırık'ın kanlar içinde yere yığıldığını gören şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinde kaçtı. Yaltırık ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

APARTMAN BAHÇESİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Şüpheli aracın kaçış güzergahındaki ana arterlerde önlem alan ekipler, ara sokaklarda aracı aramaya başladı. Aracı Toros Mahallesi 78174 Sokak'ta terk edilmiş halde bulan polisler, şüphelilerin yakında olabileceği düşüncesiyle çevredeki apartman bahçelerini didik didik aradı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine 78170 Sokak'taki apartmanın bahçesinde araçların arasında yatan şüpheli Ö.Ş., gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabancayı Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söylediği iddia edilen Ö.Ş. Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, araçtaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'YEĞENİM EĞİTİMCİDİR, ASLA SERT KONUŞMAZ'

Ameliyattan çıkan talihsiz öğretmen Şakir Yaltırık'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirten amcası Nevzat Yaltırık, 'Ben kafeden ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra olay gerçekleşmiş. Şüpheliler çevredekilere rahatsızlık vererek geliyorlar. Sonrasında yeğenimden 2 çay istiyorlar. Şakir de çaylarını doldururken içlerinden bir tanesi 'Neden bizimle konuşurken sert yapıyorsun" diyor. Yeğenim eğitimcidir, asla böyle bir şey yapmaz. Şakir de 'Size sert yapmadım, çay hazırlatıyorum' derken, bir tanesi 'Vurun' diyor. Ne amaçla geldiler, kim gönderdi bilmiyoruz? diye konuştu.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Yaltırık'ın ameliyatının iyi geçtiğini, kalçasında ve el kemiklerinde mermilerin isabet etmesi sonucu kırıklar olduğunu belirten amca Nevzat Yaltırık, 'Biri cüzdanını almaya çalışmış. Demek ki çay bahane, bunların amacı farklı. Hepsi uyuşturucu madde kullanmışlar. Cüzdanını vermeyince sıkıyorlar. Biz adalete güveniyoruz, inşallah gereği yapılır' dedi.

ADANA 'Çay bayattı' bahanesiyle silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yoğun bakımda

Kaynak: DHA

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