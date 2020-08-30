ADANA Çalıştığı kuyumcudan 29 altın bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı
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ADANA Çalıştığı kuyumcudan 29 altın bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı

Çalıştığı kuyumcudan 29 altın bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandıADANA'da atölyeye götürmek üzere aldığı 350 bin lira değerindeki 29 altın bileziği çalan kuyumcu çalışanı İlyas T. (18) ve ona yardım ettiği iddia edilen ağabeyi İbrahim T. (26) gözaltına alındı.

30.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:32

Çalıştığı kuyumcudan 29 altın bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı

ADANA'da atölyeye götürmek üzere aldığı 350 bin lira değerindeki 29 altın bileziği çalan kuyumcu çalışanı İlyas T. (18) ve ona yardım ettiği iddia edilen ağabeyi İbrahim T. (26) gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Bülent D., yanında çalışan İlyas T.'ye 29 bilezik vererek atölyeye götürmesini istedi. 350 bin lira değerindeki bilezikleri alan İlyas T., dükkana dönmedi. Atölyeye de gitmeyen çalışanının bileziklerle kaçtığını öğrenen iş yeri sahibi polisi aradı. İhbar üzerine araştırma yapan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde dayısının evinde gizlendiğini öğrendi. Eve baskın yapan ekipler, İlyas T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen altın bileziklere polis tarafından el konularak, iş yeri sahibine iade edildi. Öte yandan, İlyas T.'nin bilezikleri aldıktan sonra ağabeyi İbrahim T. ile buluştuğu tespit edildi. İbrahim T. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyette sorgulanan İlyas T., daha önce de birçok kez atölyeye altın götürdüğünü ancak hiç hırsızlık yapmadığını belirterek, O an şeytana uydum dedi.

Kardeşine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim T. ise sorgusunda, daha önce kendisinin de aynı kuyumcuda çalıştığını belirterek, Kardeşim bana hırsızlık yaptığını söyleyince ona kızdım, altınları geri götürmesini istedim diye konuştu.

Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ADANA Çalıştığı kuyumcudan 29 altın bilezik alıp kaçan şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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