Adana Çalınan Koyunlarına Kavuşan Besici Kadın Bunlar Benim Canım Hd

Çalınan koyunlarına kavuşan besici kadın Bunlar benim canım

ADANA'da, çalınan 44 küçükbaş hayvanına kavuşan besici kadın, koyunlarına sarılarak 'Bunlar benim canım' dedi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Çukurova ve Feke ilçelerinde çalınan küçükbaş hayvanların bulmak için harekete geçti. Hırsızları tespit eden ekipler, 44 adet küçükbaş hayvanı kurban pazarlarında satmaya çalışan H.S., A.T. ve A.K.'yi yakaladı. Bulunan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Koyunlarına kavuşan besici bir kadın ise, jandarma ekiplerine teşekkür ettikten sonra, havyanlarına sarılarak, 'Bunlar benim canım' dedi.