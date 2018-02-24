Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu
Adana'da besicinin ahırından çalınan 3 Hollanda ineği, kasapta kesilmek üzere hazırlanırken bulundu. Güvenlik kameralarına yakalanan 6 hırsızdan 3'ü yakalandı.
Adana'da besici Mehmet Avcı'nın ahırından çalınan Hollanda cinsi 3 inek, satıldığı kasapta kesilmek üzereyken bulundu. 6 hırsızdan 3'ü, polis tarafından yakalandı.
18 BİN LİRALIK 3 İNEĞİ ÇALINDI
Besicisi Mehmet Avcı, ahırındaki toplam 18 bin lira değerindeki 3 ineğinin çalındığı fark edip, polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak ve mahalle girişlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Şüphelilerin iki araçla gelip, inekleri çaldığı tespit edildi. İneklerin yüklendiği kamyonete, otomobilde bulunan şüphelilerin gözcülük yaptığı belirlendi. Otomobildekilerin girdiği mahallede çevreyi kolaçan ettiği, olumsuz bir durum olmayınca da hayvanların ahırdan çıkarılıp, kamyonete yüklendiği saptandı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Araç plakalarından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelilerden Orhan Ş. (48), Yakup Y. (41), Ahmet K.'yı (27) gözaltına aldı.
İNEKLERİ YARI FİYATINA SATMIŞLAR
Emniyete götürülen şüpheliler sorgularında, 3 ineği 8 bin lira karşılığında bir kasaba sattıklarını söyledi.
KESİLMEK ÜZERE BULUNDULAR
Bunun üzerine polis adresini öğrendikleri kasaba gidip kesilmek üzere bekletilen hayvanlara el koydu. İnekler sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili Ferhat Ö. (24), Hamza D. (19) ve Serdar K.'nın (30) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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türkiyenin en lanet sehri adana texas ne istersen varCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bana göre burada kasap suçlu. o kadar ucuza hayvan satılmaz bunu kasapta biliyor . Burada kasap vatandaşları hırsızlığa teşvik ediyor . Çalın getirin ben alacağım diye bir görüntü var . Çalanlardan fazla kasap suçlu . Bir nevi organize hırsızlık çetesi kurmaktan kasap yargılanmalı .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bunları özendiren Kasap bugüne kadar kaç tane calinti hayvan kesmiştirCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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idam olmazsa olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kasaplığa sıkı denetim şart. . . yoksa böyle hırsızlık malı ya da at eşek eti yedirmeye devam. . . sertifikasyon sicil kayıt gibi şartlar getirilmeli. . . ipini koparan parası olan kasap ya da hayvan üreticisi olamamalı. . . zamanında sıhhiye adliyesinde yemekhanede hakim savcılara bile at eti yedirdi böyle adamlar düşünsenizeCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır