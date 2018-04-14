Adana-Çaldığı Koyunları, Yürüterek Götürdü
Çaldığı koyunları, yürüterek götürdüADANA'da, ağırdan 12 koyunu çaldığı iddia edilen 23 yaşındaki Soner Ç. yakalandı.
Çaldığı koyunları, yürüterek götürdü
ADANA'da, ağırdan 12 koyunu çaldığı iddia edilen 23 yaşındaki Soner Ç. yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehmus Öğüt'e ait ahıra gece gelen Soner Ç. içerde bulunan 12 koyunu aldı. Sabah uyandığında koyunlarının yerinde olmadığını gören Öğat polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bir kişinin yüzünü kazağıyla kapatarak koyunları yürüterek götürdüğü saptadı. Görgü tanıklarının ifadesinde başvuran ekipler, kimliğini saptadığı Soner Ç.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli buradaki sorgusunda suçlamayı kabul etmedi.
Soner Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.