Adana Buzağı Kurtarmak İsterken Canından Oldu

Adana'da evin bahçesindeki foseptik çukuruna düşen bir günlük buzağı kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Gülizar Kartal zehirlenerek öldü, kendisini kurtarmak isteyen 35 yaşındaki kaynannası Rahime Kartal ise zehirlendi.



Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Camili Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pencereden bahçeye baktıklarında bir günlük buzağının yerinde olmadığını fark eden Gülizar Kartal ve kaynanası Rahime Kartal, evden dışarı çıktıklar. Bahçede üzeri daha önce beton ile kapatılan eski foseptik çukurunun çöktüğünü ve buzağın da içine düştüğünü gören gelin-kaynana, komşularından yardım istedi. Komşuların geldiği sırada çukura giren Gülizar Kartal, çıkmayınca arkasından kaynanası da girdi. Rahime Kartal da çukurda çıkamayınca, komşuları halat yardımıyla gelin-kaynanayı çukurdan dışarı çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülizar Kartal'ın öldüğü, Rahime Kartal'ın ise zehirlendiği belirlendi. Aşırı derecede zehirlenen Rahime Kartal, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi iş için şehir dışında bulunan Gülizar Kartal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Hastanede tedavisi devam eden Rahime Kartal'ın durumun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.