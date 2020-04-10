ADANA Büyükşehirden semt pazarlarına dezenfektan ve maske kabini Büyükşehirden semt pazarlarına dezenfektan ve maske kabiniADANA Büyükşehir Belediyesi koronovirüsle mücadeleyi, ihtiyaçlara ve gelişmelere göre güncelleyerek aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehirden semt pazarlarına dezenfektan ve maske kabini

ADANA Büyükşehir Belediyesi koronovirüsle mücadeleyi, ihtiyaçlara ve gelişmelere göre güncelleyerek aralıksız sürdürüyor. Son olarak semt pazarlarının girişlerine dezenfektan ve maske kabinleri konuldu.

Koronavirüs dünya üzerinde baş gösterdiği andan itibaren ilk etapta bilinçlendirme çalışmalarına başlayan, daha sonra yoğun dezenfekte ile birlikte, gerekli mücadele yöntemlerini titizlikle uygulayan Adana Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı için olanaklarını seferber ediyor. Topluma açık yerlerde temizlik ve dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi son olarak halkın yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında çeşitli tedbirler aldı. Büyükşehir ekiplerince semt pazarı girişlerine yerleştirilen dezenfektan ve maske kabinleri halkın hizmetine sunuldu. Kabinlerden yararlanan vatandaşlar koronavirüse karşı ellerini dezenfekte ederken, maskelerini de başka hiç bir el değmeden kendileri alabiliyor.

Kaynak: DHA