Adana Büyükşehir Belediyesinden yardım eli

Adana Büyükşehir Belediyesi, selin vurduğu Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere itfaiyeden uzman ekip ile arama kurtarma köpeği 'Maya'yı önceki gün bölgeye gönderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, selin vurduğu Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere itfaiyeden uzman ekip ile arama kurtarma köpeği 'Maya'yı önceki gün bölgeye gönderdi.

Kastamonu'daki selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir tır dolusu malzeme de gönderen Adana Büyükşehir Belediyesi, bir yardım tırı da yangınların mağdur ettiği Muğla'ya gönderdi. Ayrıca belediye selin vurduğu Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere itfaiyeden uzman ekip ile arama kurtarma köpeği Maya'yı önceki gün bölgeye gönderdi.

Yaşanan felaketlerin neden olduğu olumsuzlukların dayanışma ruhuyla azaltılabileceğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim milletimizin en önemli özelliklerinin başında, zor zamanlarda birlik olmak ve dayanışma ruhu göstermek gelir. Ancak birbirimize destek olduğumuzda yaşanan acıları azaltabilir ve yaralarımızı sarabiliriz. Selde ve yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı