Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı
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Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı 3 işçinin, Pozantı İlçe Belediyesince istihdam edileceği bildirildi.

29.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:02
Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı

Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı 3 işçinin, İlçe Belediyesince istihdam edileceği bildirildi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa , yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce CHP'li Büyükşehir Belediyesinden çıkartılan işçileri, belediyeleri bünyesinde istihdam etme kararı aldıklarını belirtti.

İşten çıkartılan Şaban Adıgüzel, Alpaslan Özer ve Cem Topraktepe ile bizzat görüştüğünü aktaran Çay, "Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Pozantı'da çalışırlarken işten çıkarılan personelle bir araya geldim. İçlerinin ferah olmasını ve belediye bütçe onayı sonrası yılbaşında onları işe başlatacağımı kendilerine söyledim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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