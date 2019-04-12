Adana Büyükşehir Belediyesinde Yeni Atamalar Yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesinde Yeni Atamalar Yapıldı

Yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip dün mazbatasını alan Zeydan Karalar, kadrosunu belirlemeye başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde Yeni Atamalar Yapıldı

Yerel seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilip dün mazbatasını alan Zeydan Karalar, kadrosunu belirlemeye başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına Dr. Ergül Halisçelik, ASKİ Genel Müdürlüğüne Kadir Küreksiz atanmıştır." denildi. - ADANA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et