Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi çıkarmaları

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde Adana Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarmaları hepimizi rahatsız etmektedir." dedi.

Sel, MHP İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, evine alın teri ile ekmeğini götüren ve başka hiçbir düşüncesi olmayan işçilerin işten çıkarılmalarının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Belediye başkanlığındaki üçüncü dönemi olduğunu ifade eden Sel, şimdiye kadar hiç kimseyi işten çıkarmadığını söyledi.

Sel, işçi çıkarmalarının bir an önce sonlandırılmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bizlere her zaman 'Vatanını milletini bayrağını seven herkese iş imkanı sağlayın, işten çıkarmayın, vatandaşa sırtınızı dönmeyin' talimatını verir. Dışarıda dış güçlerle, içeride iç düşmanlarla uğraşırken bir de vatanını, milletini, ülkesini seven insanların işten çıkarılması bize çok ters geliyor. Bu hatanın bir an önce önüne geçilmesini ve bu çıkarmaların durdurulup, çıkarılanların da tekrar işine dönmesini bekliyoruz. Çünkü ülkemizde işsizlik had safhada. Bizler de belediye başkanı olarak ilçe teşkilatları olarak bu arkadaşlarımızın yanında ve savunucusu olacağız. Onlar tekrar işe dönene kadar ne gerekiyorsa kanun ve nizamlar ölçüsünde her şeyi yapacağız."

Diyalog yoluyla çözüm aradıklarını kaydeden Sel, bu kapsamda parti genel merkezinin talimatıyla il başkanlığı tarafından gönüllü avukatlarla bir hukuk komisyonu kurulduğunu vurguladı.

Sel, "Bu yapılanın hukuken yanlış olduğunu biliyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Ülkemizin birlik ve beraberlik ihtiyacı olduğu şu günlerde Adana Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarmaları hepimizi rahatsız etmektedir. Çıkarılan arkadaşlarımız 2B kapsamındaydı. Devletimiz bunlara kadro vermişti. Yani işçi kadrosu vermişti. Bunların hukuken çıkarılmayacağını çok iyi biliyoruz. İşten çıkarmalar hiç kimseye tebliğ edilmedi. Çıkışlar kısa mesaj yoluyla bildiriliyor. Bunun da kanunen ve hukuken doğru olmadığına inanıyoruz."

